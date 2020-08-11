İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu; 34 gözaltı

11 Ağustos 2020 Salı, 10:19

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan üyelerine yönelik saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

34 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceki operasyonlarda yakalanmalarının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalanan FETÖ üyelerinin itiraflarıyla belirlenen ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bilinen kişilerle ankesörlü telefonlarla görüşme gerçekleştirdikleri tespit edilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 34 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildikleri bildirilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

