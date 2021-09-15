İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Tespitler doğrultusunda İstanbul, Trabzon ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 26 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 48 şarjör, 1757 mermi, 1 çelik yelek, 720 gram barut ve 3 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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