İstanbul merkezli 9 ildeki FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonu
İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7’si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Mayıs’ta İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf binbaşı, teğmen ve astsubay ile ihraç askeri öğrencilerin de bulunduğu zanlılardan 15’i yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 7’si etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından emniyetten serbest kaldı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek dün adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7’si tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, firari zanlının da yurt dışında olduğu tespit edildi.
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