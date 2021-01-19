İstanbul Modern'den ücretsiz ve çevrimiçi kısa film programı: 'Gelecek Kısa'

19 Ocak 2021 Salı, 12:45

"Mamaville"



“Biz de Varız! Kısalar” ve “Oscar Kısalar” başlıkları altında iki seçki ile toplamda 27 kısa filme ev sahipliği yapacak olan İstanbul Modern Sinema, keşfe daha açık, piyasa koşullarından bağımsız, bir araştırma alanı olarak yaşayabilen özgür bir format olan kısa filmlerden oluşan zengin bir program sunacak.

"Ahtapot"



“Biz de Varız!”programının devamı niteliğinde olan ilk seçkide geçen sene Türkiye’de üretilmiş 19 kısa film yer alırken “Oscar’ın Kısaları” ise 2020 yılında Akademi Ödülleri'nde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar'a aday olan 8 kısa filmden oluşacak.

"Lal"

“Biz de Varız! Kısalar” programında 3D animasyondan belgesele, deneyselden drama uzanan filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmenleriyle çevrimiçi buluşmalar da gerçekleşecek.

21-27 Ocak tarihleri arasında gösterilecek seçkide yer alan kısa filmler arasında "Mamaville", "Ahtapot", "Lal", "Disonans" bulunuyor.

28 Ocak– 31 Ocak arası yayımlanacak “Oscar’ın Kısaları” seçkisinde ise Oscar’ın kısaları arasında ödül sahibi "Komşuların Penceresi" filmi yer alıyor.

İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden erişime sunulacak filmler, gösterim programında belirtilen tarih – saat aralıklarında yayında kalacak.

Detaylı bilgi için buraya bakılabilir.