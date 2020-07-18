İstanbul Tabip Odası açıkladı: Bağış kampanyası engellenmeye çalışılıyor

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:34

Oda tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın duyurulmasından bir gün sonra, 17 Temmuz günü İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden bir görevlinin kendilerini arayarak kampanyanın valilik tarafından durdurulduğunu sözlü olarak ilettiği anımsatılarak “İstanbul Valiliği tarafından tarafımıza yapılmış yazılı bir bildirim olmadığını, bağış kampanyamızın devam ettiğini, kampanyanın durdurulduğuna dair yazılı bir bildirim olması durumunda da gerekli hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz” denildi.



İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Meslektaşımız, meslek örgütümüzün üyesi, Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’yı 19 Nisan 2020 günü COVİD-19 nedeniyle kaybetmiştik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunlarından Dr. Yavuz Kalaycı evli ve iki küçük kız çocuğu babasıydı” denildi.

KÜÇÜK KIZLARIMA SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ?

Dr. Kalaycı’nın hayatını kaybetmeden önceki son mesajının “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız, değil mi?” şeklinde olduğu anımsatılan açıklamada “İstanbul Tabip Odası olarak 22 Nisan tarihinde yaptığımız açıklamada ailenin de izni alınarak, bağış kampanyası açmak için gerekli müracaatın tarafımızdan yapılacağını açıklamıştık. İTO Yönetim Kurulu 28 Nisan 2020 tarihli toplantısında Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitim ve öğretim masrafları ile sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere üç ay süreli bir bağış kampanyası açılmasına karar verildi. Kampanya için Dr. Yavuz Kalaycı’nın eşinden yazılı muvafakat alınıp diğer gerekli belgeler de hazırlanarak 7 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu” denildi.

İLK GÜNDEN BÜYÜK İLGİ

İlgili müdürlükten odaya gönderilen 9 Temmuz tarihli yazı ile kamyanyaya İstanbul Valilik Makamının izin verdiği kaydedilerek, şöyle devam edildi:

“08.07.2020 tarihli ve 60064 sayılı Olur’ları ile izin verildiği ve yardım toplama faaliyetinin denetimi amacıyla bir görevlinin denetçi olarak görevlendirildiği bildirildi. Bunun üzerine sadece ‘Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet’ Bağış Kampanyasında kullanılmak üzere banka hesapları tarafımızdan açıldı ve 16 Temmuz günü web sitemizden duyuruldu. Kampanya hekimler ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı daha ilk bir gün içinde 160.000 TL’nin üzerinde bağışta bulunuldu. Kampanyanın duyurulmasından bir gün sonra, 17 Temmuz 2020 günü ise hiç beklemediğimiz bir olay yaşandı. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden bir görevli arayarak “Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” Bağış Kampanyasının İstanbul Valiliği tarafından durdurulduğunu sözlü olarak tarafımıza iletti. Öncelikle İstanbul Valiliği tarafından tarafımıza yapılmış yazılı bir bildirim olmadığını, bağış kampanyamızın devam ettiğini, kampanyanın durdurulduğuna dair yazılı bir bildirim olması durumunda da gerekli hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz. İstanbul Valiliği’ne soruyoruz: Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden bir hekimin geride kalan çocuklarıyla ilgili, gerekli bütün belgelerin hazırlanıp, başvurusu yapılıp, gerekli izin alınarak başlatılan “Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” Bağış Kampanyasını niçin engellemeye çalışıyorsunuz? Bütün hekimlerin ve vatandaşların vicdanlarında büyük tepkiye yol açmaya mahkûm bu engelleme girişiminden derhal vazgeçiniz. ”