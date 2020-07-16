Koronavirüsten hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocukları için bağış kampanyası başlatıldı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:17

İstanbul Tabip Odası, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocukları için bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nin izniyle başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi veren İstanbul Tabip Odası’nın, “Çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının hayatına malolmuş Covid-19 pandemisi nedeniyle genç yaşta kaybettiğimiz Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarına sahip çıkıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Kalaycı'nın çocuklarının eğitim-öğretim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” denildi.

Kalaycı’nın çocukları için başlatılan kampanya 3 ay süreyle sınırlı olup 7 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

Koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybeden, ardından kendisi de aynı hastalığa yakalanan hekim Yavuz Kalaycı’nın son mesajını bir meslektaşı paylaşmıştı. Mesajı paylaşan Doç. Dr. Erdinç Nayır, Kalaycı'nın hayatını kaybetmeden önce "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?” dediğini ifade etmişti.

Bağış kampanyasına ilişkin bilgiler şu şekilde:

Hesap Adı: İstanbul Tabip Odası

Banka adı: Ziraat Bankası

IBAN: TR78 0001 0008 8929 0335 6050 07

Açıklama: Bağış Kampanyası

Hesap Adı: İstanbul Tabip Odası

Banka Adı: Garanti Bankası

IBAN: TR18 0006 2000 3680 0006 2939 54

Açıklama: Bağış Kampanyası