İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu geciken aşı yorumu

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, gümrükte beklemede olan aşılar için "Bugün yarın aşılar gelecekse büyük bir gecikme olmaz" dedi.

Sarp Sağkal
29 Aralık 2020 Salı, 06:00
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu geciken aşı yorumu
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Çin’in başkenti Pekin’de koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve bir kişinin Covid-19 olması nedeniyle gümrük faaliyetlerinin durması, Türkiye’ye gelecek koronavirüs aşılarının geliş tarihini erteledi. 

Türkiye’ye gelecek aşıların gümrükte beklediği belirtildi. Cumhuriyet’e konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, söz konusu gecikmelerin aşılama sürecini aksatmayacağını ve aşıların birkaç gün içinde Türkiye’de olacağını belirtti. 

Ertelemeleri değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Aşı gelse bile 15 gün test edilecek deniyor. Bugün yarın aşılar gelecekse büyük bir gecikme olmaz. Ancak görünen durumdan aşılamanın başlayamayacağını anlıyoruz. Samimiyete de inanamıyoruz. Çünkü verilen tarih birkaç defa ileri atıldı. Tarih ne kadar ertelenecek bilemiyoruz” dedi.


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