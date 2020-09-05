İstanbul Tabip Odası'ndan Atatürk'ün açtığı pandemi hastanesinin Diyanet'e devredilmesine tepki
İstanbul Tabip Odası, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924 yılında Heybeliada'da kurulan Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olan 'Heybeliada Sanatoryumu'nun 'İslami Eğitim Merkezi' kurulmak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine tepki gösterdi.
İstanbul Tabip Odası, 1924 yılında kurulan, Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olma özelliğine sahip 'Heybeliada Sanatoryumu'nun ve 200 dönümlük arazisinin Diyanet'e devredilmesine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.
İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, "1924'de verem hastalığı ile mücadele amacı ile kurulan,bütün itirazlarımıza rağmen 2005'de kapatılarak çürümeye terkedilen Heybeliada’daki,Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin, "İslami Eğitim Merkezi”kurulmak amacıyla, Diyanet'e devredilmesi kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.
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