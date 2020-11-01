İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın

01 Kasım 2020 Pazar, 15:18

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye merdivenleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır." denildi