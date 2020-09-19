İstanbul Valiliği duyurdu: HES koduyla giriş yapılacak
İstanbul Valiliği, 23 Eylül tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarına HES kodu ile giriş yapılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımı; Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlükleri’ne randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu hale getirildi.
KARARA UYMAYANLARA İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANACAK
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren; Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır” denildi.
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