İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs’ta Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının kapalı olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 16:33
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
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Metro İstanbul Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cumartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak, istasyonu pas geçecektir" 


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