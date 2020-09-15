İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cuma gününü işaret etti

15 Eylül 2020 Salı, 15:21

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu.

Toplantıda İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

YERLİKAYA CUMA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "(Kademeli mesai) Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek."

ANKARA'DA KADEMELİ MESAİ SİSTEMİNE GEÇİLMİŞTİ

Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.











