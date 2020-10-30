İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı.
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul dahil tüm Marmara bölgesinde hissedildi.
İZMİR'DEKİ DEPREM ANI KAMERADA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.”
İZMİR'E DESTEK EKİP YOLA ÇIKTI
Yerlikaya, yaptığı ikinci açıklamada İstanbul'dan İzmir'e ekiplerin yola çıktığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul'dan #İzmir'e;
Raptiyeİl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli,2 köpek
Raptiye 2 araç,70 İHH personeli
Raptiye20 AKUT personeli
Raptiye100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs
Raptiyeİl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı.
Geçmiş olsun."
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