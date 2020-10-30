İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması

30 Ekim 2020 Cuma, 15:04

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul dahil tüm Marmara bölgesinde hissedildi.

İZMİR'DEKİ DEPREM ANI KAMERADA





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.”

İZMİR'E DESTEK EKİP YOLA ÇIKTI

Yerlikaya, yaptığı ikinci açıklamada İstanbul'dan İzmir'e ekiplerin yola çıktığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul'dan #İzmir'e;

Raptiyeİl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli,2 köpek

Raptiye 2 araç,70 İHH personeli

Raptiye20 AKUT personeli

Raptiye100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs

Raptiyeİl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı.

Geçmiş olsun."