İstanbul ve birçok il için kritik yağış uyarısı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 08:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM’nin İstanbul uyarısında ise “Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı” ifadelerine yer verildi.

BÖLGE BÖLGE UYARI

Meteoroloji, günlük hava durumu tahminlerinde bölgelere dair gözlemlerini de paylaşıyor. Meteoroloji’nin bölgelerle ilgili uyarıları şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Antalya ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 14°C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık