İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepgetich dünya rekoru kırdı

04 Nisan 2021 Pazar, 11:12

16. kez düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu rekorlara sahne oldu. Kadınlarda Ruth Chepgetich yarışı 1.04.02 ile bitirerek dünya rekorunu kırarken Kenyalı atlet İstanbul'da beşinci kez yarış kazanmış oldu. Erkeklerde ise Kibiwott Kandie 59:32'lik derecesiyle İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

TÜRKİYE'DE KIRILMIŞ İLK REKOR

Ruth Chepgetich'in kırmış olduğu rekor aynı zamanda Türkiye'de kırılmış ilk dünya rekoru oldu. Chepgetich, 2019'daki 1.05.30'luk derecesini de bu sene geliştirdi. Kenyalı atletin Türkiye'de kazandığı yarışlar şöyle:

2017 Adana Yarı Maratonu

2017 İstanbul Maratonu

2018 İstanbul Maratonu

2019 İstanbul Yarı Maratonu

YASEMİN CAN 10.SIRADA TAMAMLADI

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda Yasemin Can 01.08.32'lik derecesiyle maratonu 10.sırada tamamladı. Erkeklerde ise Kaan Kigen Özbilen 01.02.26 ile yarışı dokuzuncu sırada bitirdi.



