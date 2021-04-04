İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepgetich dünya rekoru kırdı
N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu'nu kadınlarda Ruth Chepgetich 1.04.02'lik derecesiyle dünya rekorunu kırdı.
16. kez düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu rekorlara sahne oldu. Kadınlarda Ruth Chepgetich yarışı 1.04.02 ile bitirerek dünya rekorunu kırarken Kenyalı atlet İstanbul'da beşinci kez yarış kazanmış oldu. Erkeklerde ise Kibiwott Kandie 59:32'lik derecesiyle İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.
TÜRKİYE'DE KIRILMIŞ İLK REKOR
Ruth Chepgetich'in kırmış olduğu rekor aynı zamanda Türkiye'de kırılmış ilk dünya rekoru oldu. Chepgetich, 2019'daki 1.05.30'luk derecesini de bu sene geliştirdi. Kenyalı atletin Türkiye'de kazandığı yarışlar şöyle:
2017 Adana Yarı Maratonu
2017 İstanbul Maratonu
2018 İstanbul Maratonu
2019 İstanbul Yarı Maratonu
YASEMİN CAN 10.SIRADA TAMAMLADI
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda Yasemin Can 01.08.32'lik derecesiyle maratonu 10.sırada tamamladı. Erkeklerde ise Kaan Kigen Özbilen 01.02.26 ile yarışı dokuzuncu sırada bitirdi.
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