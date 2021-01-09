İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

DHA
09 Ocak 2021 Cumartesi, 10:09
İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi


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