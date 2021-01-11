İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı da toplu taşıma araçlarına binemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 13:15
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı
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İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu'nca Koronavirüs salgına yönelik bir tedbir daha alındı.

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" denildi.


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