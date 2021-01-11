İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 13:15

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu'nca Koronavirüs salgına yönelik bir tedbir daha alındı.

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" denildi.