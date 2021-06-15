İstanbul'da 36 kişiye 124 bin 881 liralık ceza
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, pazar günü sokağa çıkma yasağında açık olduğu belirlenen iki iş yerinde bulunan 36 kişiye toplam 124 bin 881 lira para cezası uygulandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13 Haziran Pazar günü Sultanbeyli ve Kağıthane ilçelerinde denetim yapıldı. Denetlemelerde iki iş yerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu ve içeride 36 kişinin bulunduğu belirlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde içeride bulunan 36 kişiye toplam 124 bin 881 TL para cezası kesildi.
Söz konusu iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak son verildi.
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