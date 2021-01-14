İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı

14 Ocak 2021 Perşembe, 08:44

Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi. Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü. Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı.

İstanbul'daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.