İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 32,38'e yükseldi.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranlarında 9 Ocak'taki yüzde 19,16'nın görülmesinin ardından yüzde 13 artış görüldü.
Kentte barajların doluluk oranı yüzde 32,38'e yükseldi.
İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: Yüzde 33,78
Darlık: Yüzde 51,02
Elmalı: Yüzde 35,99
Terkos: Yüzde 32,87
Alibey: Yüzde 42,95
Büyükçekmece: Yüzde 31,78
Sazlıdere: Yüzde 12,74
Istrancalar: Yüzde 55,13
Kazandere: Yüzde 35,53
Pabuçdere: Yüzde 12,34
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52
20 Ocak: Yüzde 30,77
21 Ocak: Yüzde 31,04
22 Ocak: Yüzde 31,39
23 Ocak: Yüzde 31,89
24 Ocak: Yüzde 32,38
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