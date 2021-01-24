İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 32,38'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 17:20
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
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İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranlarında 9 Ocak'taki yüzde 19,16'nın görülmesinin ardından yüzde 13 artış görüldü. 

Kentte barajların doluluk oranı yüzde 32,38'e yükseldi.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli: Yüzde 33,78

Darlık: Yüzde 51,02

Elmalı: Yüzde 35,99

Terkos: Yüzde 32,87

Alibey: Yüzde 42,95

Büyükçekmece: Yüzde 31,78

Sazlıdere: Yüzde 12,74

Istrancalar: Yüzde 55,13

Kazandere: Yüzde 35,53

Pabuçdere: Yüzde 12,34

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38


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