İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseliyor. Dün 2 milyon 860 bin metreküp su verilen İstanbul'da doluluk oranı yüzde 32,78 olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2021 Pazartesi, 10:23
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
Abone Ol google-news

İstanbul'da yaklaşık üç haftadır etkili olan yağışlar barajlardaki su oranını yükseltti.

Yağışlar öncesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16 olan su seviyesi bugün yüzde 32,78'e yükseldi. Dün İstanbul'a 2 milyon 860 bin metreküp su verildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 54,03, Terkos'ta yüzde 32,7, Sazlıdere'de yüzde 12,8, Alibey'de yüzde 43,3, Büyükçekmece'de yüzde 31,9, Ömerli'de yüzde 35,2, Darlık'ta yüzde 51,3, Elmalı yüzde 36,7, Kazandere yüzde 35,4 ve Pabuçdere yüzde 11,5 olarak kaydedildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler