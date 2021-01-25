İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

25 Ocak 2021 Pazartesi, 10:23

İstanbul'da yaklaşık üç haftadır etkili olan yağışlar barajlardaki su oranını yükseltti.

Yağışlar öncesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16 olan su seviyesi bugün yüzde 32,78'e yükseldi. Dün İstanbul'a 2 milyon 860 bin metreküp su verildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 54,03, Terkos'ta yüzde 32,7, Sazlıdere'de yüzde 12,8, Alibey'de yüzde 43,3, Büyükçekmece'de yüzde 31,9, Ömerli'de yüzde 35,2, Darlık'ta yüzde 51,3, Elmalı yüzde 36,7, Kazandere yüzde 35,4 ve Pabuçdere yüzde 11,5 olarak kaydedildi.