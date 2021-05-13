İstanbul'da bayram namazı kılındı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Şentop, camii çıkışı açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Ayasofya Camii'nde bayram hutbesini okudu.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 07:36
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Tam kapanma uygulamasında Ramazan çok sayıda yurttaş bayram namazını, Ayasofya Camii, Büyük Çamlıca Camii, Eyüp Sultan Camii gibi camilerde kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu, namazın ardından bayram hutbesi için minbere çıktı. 


TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. TBMM Başkanı Şentop, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, "İsrail'e arka çıkan ülkeleri, dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından dürüst ve adaletli davranmaya davet ediyorum." dedi.


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