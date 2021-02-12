İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenene kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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