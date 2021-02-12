İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenene kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı.

IHA
12 Şubat 2021 Cuma, 08:52
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.




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