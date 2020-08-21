İstanbul'da bir hastanenin tavanı çöktü: 3 yaralı

21 Ağustos 2020 Cuma, 11:20

Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesinin acil servisinde su deposunun bulunduğu asma tavan çöktü. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan Özel İstanbul Şafak Hastanesinde yaşandı. Hastanenin tesisatını besleyen su deposunun bulunduğu asma tavanda çökme meydana geldi. İki hastane çalışanı ve tedavi için gelen bir vatandaşın yaralandığı olayda acil servisi bir anda su bastı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar itfaiyenin yardımıyla çökmenin yaşandığı bölgeden çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Hastane çalışanları ve itfaiye ekipleri, binayı basan suyun tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan olay hakkında açıklama yapan Hatipoğlu, "Acil servisinde tavan arasında bulunan su deposunun bulunduğu alanın çökmesiyle bir kaza yaşandı. Kazada 2 çalışanımız ve 1 vatandaşımızda hafif yaralanmalar mevcut. İtfaiye ve diğer ekiplerimizin müdahalesiyle içerideki suyun tahliyesi gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.