İstanbul'da bir ilk: Erişilebilir Spor Parkı!
Türkiye'de engelli bireylerin de rahatça kullanabildiği IBB Çırpıcı Erişilebilir Spor Parkı hizmete girdi.
Türkiye'de engelli bireylerin de rahatça kullanabildiği IBB Çırpıcı Erişilebilir Spor parkı hizmete girdi.
Tekerlekli sandalyeli sporcuların salon sporunu açık alanda ve sokakta yapma talepleri doğrultusunda IBB Çırpıcı parkı içindeki 2 basketbol sahası Erişilebilir Spor Parkı olarak düzenlendi. Pandemi sürecinde spor salonlarının kapalı olması nedeniyle spordan uzak kalan tekerlekli sandalye basketbolcuları ile takımı olmayan engelli basketbolcuların bireysel olarak antrenman yaptıkları alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle açık basketbol alanını tamamen 'Erişilebilir' spor alanı haline getirerek güvenli,sağlıklı ve konforlu şekilde spor yapabilmeleri sağlandı.
Video Haberler
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!