İstanbul'da bir ilk: Erişilebilir Spor Parkı!

29 Haziran 2020 Pazartesi, 15:00

Türkiye'de engelli bireylerin de rahatça kullanabildiği IBB Çırpıcı Erişilebilir Spor parkı hizmete girdi.

Tekerlekli sandalyeli sporcuların salon sporunu açık alanda ve sokakta yapma talepleri doğrultusunda IBB Çırpıcı parkı içindeki 2 basketbol sahası Erişilebilir Spor Parkı olarak düzenlendi. Pandemi sürecinde spor salonlarının kapalı olması nedeniyle spordan uzak kalan tekerlekli sandalye basketbolcuları ile takımı olmayan engelli basketbolcuların bireysel olarak antrenman yaptıkları alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle açık basketbol alanını tamamen 'Erişilebilir' spor alanı haline getirerek güvenli,sağlıklı ve konforlu şekilde spor yapabilmeleri sağlandı.







