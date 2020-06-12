İstanbul’da Covid-19 tanısı konmuş polis sayısı 700’ü aştı

12 Haziran 2020 Cuma, 09:35

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği ortaya çıktı. Bu vakalar arasındaki 2 polis memurunu salgınla mücadelesini kaybederek vefat etmişti. Ayrıca İstanbul Emniyeti salgın sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan ve yeni çocuğu olan toplam 4 bin 685 polise de görev veremediği ortaya çıktı.

İKİ POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Bu vakalar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım hayatını kaybetti. Emniyet personelinden bir kısmının iyileştiği aktarılırken, polislerin bir kısmının ise halen hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.

4 BİN 685 EMNİYET PERSONELİ GÖREVLENDİRİLEMEDİ

Enfekte olan polis sayısının yanı sıra, yaklaşık 4 bin 685 civarında emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı ‘karantina’ düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi. Ayrıca genelgeden dolayı bu kapsamdaki personellere istirahat izni verildiği belirtildi.

