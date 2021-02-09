İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, balkonlar çöktü

09 Şubat 2021 Salı, 05:21

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kırılan ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Bir otomobilde hasar meydana gelirken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı. Olay saat 00.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç koparak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri park halindeki otomobillerin üzerine devrilen ağacı hızar yardımıyla parçalara ayırarak kaldırdı. Olayda bir otomobilde hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, Esenler Kazım Karabekir 1025 ve 1045 sokakta apartman dairelerinin balkonu sokağa çöktü. Balkon çökmesi sonucu park halinde bulunan otomobillerde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Sultangazi'de gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı yerinden koparak önce karşı binaya çarptı daha sonra da yere savruldu. Hem gece olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binalarda hasar meydana geldi.



