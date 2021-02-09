İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, balkonlar çöktü
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar sebebiyle birçok ilçede zor anlar yaşandı. Esenyurt'ta bulunan iki farklı binada balkon çökmesi yaşanırken, bazı ilçelerde ise çatılar uçtu, ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kırılan ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Bir otomobilde hasar meydana gelirken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı. Olay saat 00.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç koparak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri park halindeki otomobillerin üzerine devrilen ağacı hızar yardımıyla parçalara ayırarak kaldırdı. Olayda bir otomobilde hasar meydana geldi.
Şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, Esenler Kazım Karabekir 1025 ve 1045 sokakta apartman dairelerinin balkonu sokağa çöktü. Balkon çökmesi sonucu park halinde bulunan otomobillerde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Sultangazi'de gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı yerinden koparak önce karşı binaya çarptı daha sonra da yere savruldu. Hem gece olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binalarda hasar meydana geldi.
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- İYİ Parti'de Aytun Çıray'la ilgili karara tepki
- Süleyman Soylu: 'Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın'
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
Video Haberler
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
- Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- İYİ Parti'de Aytun Çıray'la ilgili karara tepki
- Süleyman Soylu: 'Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın'
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?