Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması

28 Ekim 2020 Çarşamba, 19:52

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapıyor. Açıklamada öne çıkan ifadeler şöyle:

"Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir."

"ORAN KORKUTUCU"

"Ortalama vaka artışı yüzde 85'den fazladır. Oran korkutucudur. Artış İstanbul'a günlük geliş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde yüksektir. Balıkesir, Tekirdağ yüzde 96, Bilecik Düzce'de yüzde 99, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde71, Kocaeli'de yüzde 63'tür. Tüm iller İstanbul'la temaslıdır."

İSTANBUL ALARM VERİYOR

"İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır."

"Covid-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'da."

"Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir."

"Toplu ulaşım büyük risk kaynaklarından. Toplu taşıma, kapalı yerlerde planlama istedik."

"Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır."

"Kurumlardan uzaktan erişim ayrıca istenmiştir. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk dolayısıyla risk süresi uzundur. Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda artış bir iken 2, iki iken 4 şeklinde olmayancak. 1 iken 3, üç iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor."

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

"(Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmaması) Pandemi toplantısı değildi. İlçe belediye başkanları ile görüşüp İBB Başkanı ile görüşmeme durumu olabilir mi? Pazartesi günü ilçe belediye başkanları ile görüştük. Sonrasında İBB Başkanı rahatsızlandı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün kendim aradım, arkadaşlarım yakın takipte. Genel durumu iyi, ateş bulgusu bugün itibariyle yok. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağını düşünmüyorum."

AŞI AÇIKLAMASI

"Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse."

SEYAHAT KISITLAMASI

"İstanbul için seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz. Vatandaşımız tedbir gösterirse bunun üstesinden geliriz."

"MÜZİKLİ ORTAMLAR" YASAĞI AÇIKLAMASI

"Partiler anlamında gece 12'de sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun erken saatlere çekilmesi de Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın bunu erken saate almak konusunda çalışması olacak."

GRİP AŞISI AÇIKLAMASI

"Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. Bunu net söylüyorum. Bu aşıyla ilgili ilgili firmalarla görüşüldü ama ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için çok çaba sarf ettik. Daha detaylı söyleyeceğim var söylemek istemiyorum'"

İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 62

"İstanbul'da özellikle son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Birkaç ilçeyi söyleyeyim, Büyekçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 98, Kağıthane, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor. İlçelerde yüzde 29'dan yüzde 123 arası artış sözkonusu. Türkiye'deki hasta sayısının yüzde 40'a yakınının İstanbul'da olduğunu söyemk istiyorum."