İstanbul'da IŞİD operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde IŞİD terör örgütüne yönelik önceden belirlenen 4 ilçede 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde IŞİD terör örgütüne yönelik önceden belirlenen Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenler'de 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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