İstanbul’da IŞİD operasyonu: Örgüte para aktaran 16 şüpheli yakalandı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte para yardımı ve finans desteği sağladıkları gerekçesi ile aranan 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütüne fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para transferi yapan 16 şüphelinin yakalanması için 10 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonda bir miktar para da ele geçirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
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