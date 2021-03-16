İstanbul'da IŞİD soruşturması: 13 kişi serbest
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 8 kişi adli kontrolle, 5'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütünün amaçları doğrultusunda "infak" adı altında para transferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultangazi ve Üsküdar'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Polis ekipleri, 10 ayrı ilçede 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan, 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, gözaltına alınan kişilerden 5'inin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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