İstanbul'da IŞİD ve HTŞ operasyonu; 4 ü yabancı, 8 kişi gözaltına alındı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 08:12

Operasyona özel harekât polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Evdeki bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4'ü Türk, 1 Suriye, 1 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Irak vatandaşı olmak üzere toplamda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.