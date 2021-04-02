İstanbul'da IŞİD'e operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
02 Nisan 2021 Cuma, 10:01
İstanbul'da IŞİD'e operasyon: 12 gözaltı
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İstanbul merkezli 8 ayrı ilçede bugün IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütü IŞİD'e fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 şüphelinin "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
 


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