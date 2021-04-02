İstanbul'da IŞİD'e operasyon: 12 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 8 ayrı ilçede bugün IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütü IŞİD'e fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
12 şüphelinin "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- TEM'de 'dolu' kazası: 4 ölü, 5 yaralı
- Reuters: Made in Turkey etiketlerini kaldırdılar
- FETÖ liderinden itiraf
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme