İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul'da 3 gündür zaman zaman etkili olan kar yağışının bugün bitmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kar megakenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
Megakent İstanbul uzun zamandır beklediği kar yağışının 3 gündür etkisi altında bulunuyor. Haftasonu daha çok Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinde Avrupa yakasında da şiddetini arttırdı. Kar yağışına trafikte hazırlıksız yakalanan yurttaşlar zor anlar yaşadı. Trafik ise yüzde 82 yoğunluk seviyesi ile adeta durma noktasına geldi.
Diğer taraftan kar yağışının megakenti ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar megakenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olurken en düşük -4 derece olması bekleniyor.
İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini ise şöyle:
"Salı bulutlu en yüksek 5 en düşük -3 derece
Çarşamba bulutlu en yüksek 7 en düşük -2 derece
Perşembe parçalı bulutlu en yüksek 10 en düşük 5 derece
Cuma parçalı bulutlu en yüksek 12 en düşük 9 derece
Cumartesi bulutlu en yüksek 10 en düşük 9 derece".
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