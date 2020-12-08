İstanbul'da Kasım ayı ölüm ayı oldu; yaşamını yitirenler ikiye katlandı

08 Aralık 2020 Salı, 15:04

İstanbul koronavirüs nedeniyle en çok vaka sayısına ulaşan ve kayıp veren kent oldu. Bu nedenle tıpkı sağlıkçılar gibi mezarlık işleriyle uğraşan belediye personeli de ciddi bir sağlık riskiyle karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, ANKA'ya yaptığı açıklamada, bu süreçte yaşananları anlattı. Koç, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemlerinde tüm koruyucu önlemler alınarak dini vecibelerinin hiçbir şekilde aksatılmadan yerine getirildiğini söyledi.

"BÜTÜN İSTANBULLULAR MÜSTERİH OLSUN"

Mezarlıklar Daire Başkanı Koç, pandemi nedeniyle insanların kendi cenazelerine bile yaklaşamadığı bir süreç yaşandığını söyledi. Koç, "İnsanların birçok endişe içinde olmaları doğaldır. Ama müsterih olsun 16 milyon, biz bütün vatandaşlarımızın dini ritüellerini yerine getirerek, pandemi öncesi ritüeli neyse şu anda onu uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü bu vebaldir biz de bu vebali almak istemiyoruz" dedi.

"KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER 572 MEZARLIKTA DA DEFNEDİLİYOR"

Mezarlıklar Daire Başkanı Koç, ölüm raporunda 'bulaşıcı hastalık' yazmasının kendileri açısından sadece koruyucu önlemlerin artırılması yönünde bir fark yarattığını onun dışında bir frak olmadığını söyledi. Yani, koronaviris nedeniyle ölenler için adalar ya da yeni mezarlıklar oluşturmadıklarını ifade eden Koç, "Cenazenin ölüm sebebi bizi çok ilgilendirmiyor. Vatandaşın talep ettiği yer uygunsa, boş yer varsa oraya defin işlemini yapıyoruz. Yoksa herhangi bir pandemi ya da kovid mezarlığı söz konusu değil. 572 mezarlığın hepsinde bulaşıcı hastalık sonucu ölen vatandaşlarımızı defnettiğimiz oluyor” dedi.

"MEFTANIN ÜZERİNDEN BÖYLE ALGI OLUŞTURMAK ÇOK AHLAKİ DEĞİL"

"Farklı mezarlıklar oluşturuldu" gibi söylemlerini kendilerini üzdüğünü belirten Koç, şunları kaydetti:

“Çok üzülerek söyleyeyim bütün dünyanın etkilendiği böyle bir dönemde algı oluşturmakla uğraşan bazı şahıslar var. Üzücü bir şey, tüm dünyanın derdi bu. Tüm dünyanın derdi 7 buçuk milyar insanın hepsinin bireysel olarak katkıda bulunması gerekirken algı oluşturmaları hoş olmuyor. Bu konuda ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bizim koronavirüsle ilgili ya da kovid le ilgili bir mezarlığımız olmadı bugüne kadar bundan sonrada olmayacak. Biz kimsenin ne savcılık kağıdını istiyoruz, nede ölenin geride bıraktığı hiçbir şey kalmıyor. İsmi bile kalmıyor. Meftanın üzerinden böyle algı oluşturmak çok ahlaki gelmiyor bana. İnşallah böyle algı oluşturma operasyonlarından vazgeçilir hepimiz daha rahat ederiz.”

"BİZİM VERİLERİMİZ ÖLÜM SAYISI OLARAK NET"

Pandemi sürecinde İBB'nin Mezarlıklar Dairesi verilerine dayanarak açıkladığı ölüm rakamları ile Sağlık Bakanlığı'nın verileri arasındaki farkla ilgili olarak da Ayhan Koç, şunları söyledi:

“Türkiye’nin hiçbir büyük şehrinde olmayan bir sistem var İBB’de. İstanbul’da kim ölürse ölsün, ister nakil isterse burada defnedilsin, her cenazeden bizim haberimiz oluyor. Her ölüm bizim istatistiklerimize giriyor. Bizim verilerimiz ölüm sayısı olarak net. Biz nereden buluyoruz? Sağlık Bakanlığı’ndan gelen ölüm raporlarından. Hepsini günlük işliyoruz. Ve günün sonunda totali buluyoruz. Birkaç yıllık istatistiklere baktığımızda, son 4 ya da 5 yıldır hiçbir değişiklik yok. 3 aşağıya 5 yukarı bir şey değişmemiş. Cenaze sayıları hemen hemen aynı. 2016 ile 2019 yılları arasında kasım ayı için söylüyorum 6 bin ölüm vakası var. Bu da günlük olarak ortalama 200 civarı eder. Ama 2020'nin kasım ayında 11 bin 500 ölüm var. Arada 5 bin 500'lük bir fark var. Bu fark nedir ben bilmem. Ölüm raporları geliyor bize. 2016-17-18-19 yılları arasında kasım aylarında bir değişiklik yok iken, 2020 yılında ölüm oranı iki katına çıkmışsa bunun ekstra bir sebebi olmalı diye düşünüyorum."

GASİLHANE SORUMLUSU: YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ VAR

Küçükçekmece Gasilhane Sorumlusu Ali Medik, “Günde 1.5 ay öncesine kadar 35 ya da 40 cenazemiz vardı. Fakat vakaların artmasıyla beraber, yoğun bakımlardaki yoğunluklar bize de yansımaya başladı yüzde yüzün üzerinde bir artışımız var. En yoğun yerlerden biri Kozlu, ikinci sırada Küçükçekmece geliyor. Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Cenazeyi yıkayan arkadaşlarımız tulumları ile her türlü tedbirleri ile birlikte hizmetleri en iyi şekilde yapıyorlar” dedi.