İstanbul’da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada’da cansız bedeni bulundu
Tatil için geldiği İstanbul’da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada açıklarında cansız bedeni bulundu.
Tatil için 16 Temmuz sabahı uçakla Litvanya’dan İstanbul’a gelen Makar Fedorovich Ragin (20) adlı Rus öğrenci, 28 Temmuz günü Adalar’ı gezmek üzere kaldığı otelden ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
10 Ağustos günü saat 11.45 sıralarında Burgazada Kalpazankaya mevkiinde denizde ceset olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizdeki kayalıklar üzerinde bir ceset olduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından yapılan çalışmayla ceset denizden çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde bulunan çantanın içerisinden 31 Temmuz’da kayıp olduğu bildirilen Rus öğrenci Makar Ragin’e ait pasaport fotokopisi çıktı. Olayla ilgili nöbetçi savcı tarafından tahkikat başlatıldı.
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