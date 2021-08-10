Bursa'da denizde kadın cesedi bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Büyükkumla Mahallesi'nde, kıyıya yakın noktada denizde hareketsiz duran birini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Gemlik Belediyesi cankurtaran ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan araştırmada cesedin, Zeliha O'ya (53) ait olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi Morguna götürülen cenaze, buradan da Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.????
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