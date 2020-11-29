İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
Koronavirüse bağlı ölümler ve vaka sayıları artıyor. Ancak önlemlerin yetersizliği bir kenara yurttaşın duyarsızlığı da riski büyütüyor. Bu pazar günü (29 Kasım 2020) İstanbul sahilleri yine insan kalabalığıyla dikkat çekti, sahil şeritlerinde trafik yoğunluğundan araçlar ilerleyemedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan yurttaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Arnavutköy, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy sahillerinde yaşanan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.
Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı.
Üsküdar Sahili ve Kadıköy’de bulunan Caddebostan ve Moda Sahili’nde yoğunluk oluştu. Koronavirüse bağlı vaka sayıları ve ölümler hızla artarken sahillerde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.
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