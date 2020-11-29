İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu

29 Kasım 2020 Pazar, 16:10

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan yurttaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Arnavutköy, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy sahillerinde yaşanan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.





Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı.

Üsküdar Sahili ve Kadıköy’de bulunan Caddebostan ve Moda Sahili’nde yoğunluk oluştu. Koronavirüse bağlı vaka sayıları ve ölümler hızla artarken sahillerde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.