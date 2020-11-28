İstanbul’da korkutan tablo: Vefat sayısı ikiye katlandı!

28 Kasım 2020 Cumartesi, 12:30

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının tekrar zirve yapması ile birlikte açıklanan vefat sayıları ile ilgili tartışmalar da yeniden gündemde. Salgının merkezi durumunda olan İstanbul'daki vaka ve vefat sayısı da bu tartışmaların odağında yer alıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınının İstanbul'da geldiği nokta ile ilgili geçtiğimiz günlerde uyarılarda bulunarak İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na sağlık kurumlarından “bulaşıcı hastalık” kodu ile her gün gönderilen vefat sayısının, Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Açıkladığımız tüm rakamlar doğru, herkes icraata odaklanmalı” demişti. İmamoğlu da bakana yanıt vererek İstanbul'da geçen senenin Kasım ayı ile bu yılın Kasım ayı arasında son 10 günde iki katından fazla ölüm sayısına ulaşıldığını belirterek “Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki; bir tek covid var. Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık varsa açıklasınlar. İki katını aşan vefat sayısı var” demişti.

Son olarak Küçükçekmece'deki gasilhane önünde yıkanmayı bekleyen cenazeler nedeniyle oluşan uzun kuyruk görüntüsü İstanbul'daki son durumu da özetler nitelikte. İstanbul'da son 3 yılın Kasım ayındaki vefat sayıları arasında neredeyse 2 katı ulaşan bir fark dikkat çekiyor.

VEFAT SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; 2018 ve 2019 yılının Kasım aylarında günlük ölüm sayısının 200'ler civarında olduğu İstanbul'da, bu yıl sayı 400'ler seviyesinde. E-Devlet uygulaması üzerinde İstanbul'daki vefat sayıları sorgulandığında 2018 yılında 1-26 Kasım arasında toplam vefat sayısı 5 bin 385 iken 2019'da aynı dönemde bu sayı 5 bin 312 oluyor. 2020 yılına gelindiğinde ise 1-26 Kasım tarihleri arasındaki toplam vefat sayısı 9 bin 828'e çıkıyor.

Bulaşıcı hastalık kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na gönderilen ölüm bildirimleri de tartışma konusu. Salgın öncesinde ölüm raporlarında bu kod pek kullanılmadığı için geçtiğimiz yıllar ile karşılaştırma yapmak mümkün değil. “Bulaşıcı hastalık” olarak kayıtlara geçen her ölümün Covid-19’a bağlı olup olmadığı da tartışmalı. İstanbul'da son 9 ayda İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na sağlık kurumlarının “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirdiği vefat sayıları; Nisan ve Mayıs ayında binlerle ifade edilmeye başlarken Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül’de yüzler seviyesine indi. Ekim ayında ise vefat sayısı tekrar binlerle ifade edilmeye başlanmış durumda. İlk vakanın görüldüğü Mart ayından Kasım ayına kadar bulaşıcı hastalığa bağlı olarak İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 600'ü buldu.