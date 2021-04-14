İstanbul'da patates ve soğanlara karşılama

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:56

Binlerce ton patates ve soğanın depolarla çürümeye yüz tutması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO üreticilerden alımlara başlamış ve toplanan ürünlerin 81 il valilikleri aracılığıyla dağıtımının yapılacağı bildirilmişti.





Şanlıurfa'da, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın patates çuvalını yoksul yurttaşa verirken çektirdiği fotoğrafın ardından bir başka görüntü de İstanbul'da kaydedildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, gönderilen patates ve soğanlar için karşılama törenine benzer bir uygulama ile kameralar karşısında geçti. Kamyonlar törenle kente gelirken İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek patatesleri karşıladı.

Gevrek, kameralar karşısına geçerek "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla patates ve soğan üreticimize destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İstanbul'da belirlenen 164 bin aileye yardım yapılması planlandı" dedi.