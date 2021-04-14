Hilvan Kaymakamı'nın patates çuvalı ile 'poz'u tepki çekti
Şanlıurfa'da, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın patates çuvalını yoksul yurttaşa verirken fotoğraf çektirmesi eleştiri konusu oldu.
Binlerce ton patates ve soğanın depolarla çürümeye yüz tutması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla (TMO) üreticilerden alımlara başlamış ve toplanan ürünlerin 81 İl Valilikleri aracılığıyla dağıtımının yapılacağı bildirilmişti.
Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine dağıtımlar başladı. Ancak dağıtım sırasında İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir kişiye patates çuvalı verirken fotoğraf çektirmesi büyük tepkiye neden oldu.
Kaymakamın bu tutumu "şov amaçlı" bulunarak eleştirildi.
CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından sözkonusu fotoğrafı paylaşıp "Bu nedir? Sizin yardımlaşma anlayışınız bu mu? Halkımızı 1 çuval patatese muhtaç hale getirip, sonra patates verirken şov yapmak...Tükenmişliğin özeti!" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "Bu fotoğrafı dönemin tanığı olarak buraya bırakalım" diye yazdı.
AKP'DEN DE TEPKİ ÇEKTİ
Kaymakam Doğan'ın fotoğrafı AKP'de de tepkiye neden oldu. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Hükümet, salgının tahribatını azaltmak için ihtiyaç sahiplerine patates, soğan ve çeltikten oluşan 2.2 milyon tonluk gıda yardımı yapıyor. Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor. Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çook!" dedi.
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