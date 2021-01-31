İstanbul'da polisin şüpheli araca açtığı ateşte 1 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta içinde 4 kişinin olduğu otomobilin sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı. Çatalca'da polisin uyarı ateşinde şüphelilerden biri, boynundan ve belinden yaralandı. Ağır yaralı şüpheli hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay 12.30 sıralarında, Esenyurt'ta yaşandı. İçinde 4 kişinin olduğu şüpheli araca polis 'dur' ihtarında bulundu. İddialara göre polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiler otomobil ile kaçmaya başladı.
Şüphelilerle polis arasındaki kovalamaca TEM Otoyolu'nda devam ederken şüpheliler yanlarındaki uyuşturucu maddeleri yola attı. Şüpheliler araçlarıyla Çatalca merkezine doğru giderken polisin yolu kapatmasına rağmen durmayarak kaçmaya devam etti. O sırada polisin uyarı ateşi sırasında aracın arkasında oturan E.C. (31) boynundan ve belinden yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Şüpheli 3 kişi yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Yaralı E.C. Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şüphelilerin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları oldukları ve poliste çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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