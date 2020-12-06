İstanbul'da seyir halindeki TOMA devrildi
Küçükçekmece'de, yan yolda lastiği patladığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) devrildi.
Küçükçekmece D-100 Karayolu yanyolda ilerlerken lastiği patladığı iddia edilen ve refüje çarpan toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TOMA'nın içinde bulunan 2 polis memuru kazayı yara almadan atlattı.
Devrilen TOMA'nın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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