İstanbul'da şüpheli kadın ölümü
Küçükçekmece'de kendisinden haber alınamayan Şükriye Bulgurcu, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.
İstanbul'a okumak ve oyunculuk eğitimi almak için gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, Küçükçekmece'de tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kapının açılmaması üzerine arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızı hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şükriye Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.
Şükriye'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu'nun Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Genç kızın Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.
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