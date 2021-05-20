İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon: 18 gözaltı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 07:27

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 yabancı uyruklu örgüt üyesini yakaladı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.