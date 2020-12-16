İstanbul’da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu başlıyor... Bu tarihe dikkat!
HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından İBB, yeni dönem için gerekli adımları atarak İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasını başlattı. 15 Ocak’tan sonra HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart’lar toplu taşımada kullanılamayacak. Kart kullanıcıları, HES Kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilir.
İçişleri Bakanlığı’nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni dönemde yurttaşların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için kolları sıvadı. İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemlerini başlattı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yurttaşlar, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.
TEMASLI KİŞİYE GEÇİŞ İZNİ VERİLMEYECEK!
Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.
İSTANBULKART İLE HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?
Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilecek.
İstanbulkart’ı İndirmek İçin;
AppStore’dan http://bit.ly/istanbulkart_apple
Google Play’den http://bit.ly/istanbulkart_googleplay
AppGallery’den http://bit.ly/istanbulkart_appgallery
Instagram: https://www.instagram.com/istanbulkart.istanbul/
Facebook: https://tr-tr.facebook.com/istanbulkart/
Twitter: https://twitter.com/istanbulkart
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Polise ve bekçiye saldırıp küfür ettiler
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı