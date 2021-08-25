İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda gözaltı var.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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