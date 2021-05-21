İstanbul'da yağmur bastırdı, trafik felç

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:49

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün öğlen saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe giden yurttaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu.





Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan yurttaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi.