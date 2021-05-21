İstanbul'da yağmur bastırdı, trafik felç

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava öğlen saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Yağış trafiği olumsuz etkiledi. E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:49
İstanbul'da yağmur bastırdı, trafik felç
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün öğlen saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe giden yurttaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu.


Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan yurttaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi. 


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