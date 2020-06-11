İstanbul'daki 3 binada yangın!

11 Haziran 2020 Perşembe, 21:21

İsmetpaşa Mahallesi 114. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle yanda bulunan 2 binaya sıçradı.

Binaların içinde yaşayanlar kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı.

Bazı yurttaşlar ekiplere yardım ederken, bazılarının da cep telefonuyla yangını görüntüye aldığı görüldü. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.