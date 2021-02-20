İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı

20 Şubat 2021 Cumartesi, 18:08

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer yetkililerin peş peşe yaptığı su uyarılarının ardından, ikinci kez kar yağışı alan barajlarda su seviyesi de hızla yükseldi. Ocak ayında yüzde 19.16 seviyesine kadar inen barajlardaki su seviyesi kar yağışlarının ardından iki gün önce yüzde 48.67 seviyesine yükseldi. Doluluk oranı karların erimesiyle birlikte yükselmesini sürdürdü ve İSKİ'nin bugünkü ölçümlerinde yüzde 50.03 seviyesine çıktı.

İSKİ verilerine göre barajlarda ki su seviyesin 2 günlük değişikliği ise şöyle oldu:

Ömerli Barajı yüzde 56.58’dan yüzde 58.59'a, Pabuçdere Barajı yüzde 33.09’dan 34.77’ye, Sazlıdere Barajı yüzde 24.59’dan 25.96’ya, Büyükçekmece Barajı yüzde 51.08’den 52.85’e, Alibey Barajı yüzde 54.7’den 56.01’e, Terkos Barajı yüzde 46.69’dan 47.49’a, Elmalı Barajı yüzde 54.58’den 56.04’e, Darlık Barajı yüzde 54.77’den 55.65’e yükseldi.

Kazandere Barajı'ndaki yüzde 62.30'luk doluluk oranı ise 60.29’a, Istrancalar Barajı'ndaki yüzde 47.81 olan doluluk oranı ise 43.05’e geriledi.